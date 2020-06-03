Передача взлетно-посадочной полосы. В ЖК призывают внимательнее читать документ

Глава парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Исхак Пирматов прокомментировал споры вокруг соглашения Кыргызстана с Россией об авиабазе «Кант».
Он отметил, что все документы по договору находятся в открытом доступе, каждый гражданин может ознакомиться с ними.
По его словам, комитет снял обсуждение данного соглашения с повестки дня, так как не было заключения Агентства земельных ресурсов.
Протокол об изменениях в соглашение по авиабазе «Кант» принят еще в конце марта 2019 года. Однако в Жогорку Кенеш на ратификацию он поступил только 18 февраля 2020-го.