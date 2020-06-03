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Общество

Передача взлетно-посадочной полосы. В ЖК призывают внимательнее читать документ

Глава парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Исхак Пирматов прокомментировал споры вокруг соглашения Кыргызстана с Россией об авиабазе «Кант».

Он отметил, что все документы по договору находятся в открытом доступе, каждый гражданин может ознакомиться с ними.

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«Если там было бы хоть одно слово о передаче в собственность, я первым бы начал кричать. Поэтому предлагаю сначала изучить вопрос. Речь идет только о передаче права собственности на бетонные плиты после обновления взлетно-посадочной полосы. А после истечения срока соглашения эти плиты тоже переходят Кыргызстану. Про землю и земельный участок ни слова нет в соглашении и не может быть. Мы не настолько безграмотны», — сказал Исхак Пирматов.

По его словам, комитет снял обсуждение данного соглашения с повестки дня, так как не было заключения Агентства земельных ресурсов.

Протокол об изменениях в соглашение по авиабазе «Кант» принят еще в конце марта 2019 года. Однако в Жогорку Кенеш на ратификацию он поступил только 18 февраля 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154713/
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