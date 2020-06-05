В Бишкеке 5 июня небольшая облачность, после обеда кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День увеличился до 15 часов 12 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», рынок «Кудайберген»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Горького, Байтик Баатыра, Ахунбаева, Матросова, Ибраимова, Кулатова, Кудрука, Профессора Зимы, Профсоюзной, Фучика, Кара-Балтинской, Ленской, проспект Чуй, 115а;

9.30-14.00 — 8-й микрорайон, улица Байтика Баатыра, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3б;

9.30-18.00 — отрезки улиц Ала-Арчинской, Махатмы Ганди, БЧК, Калыка Акиева, Бокомбаева, Тимирязева, Молодой Гвардии, Чуйкова;

9.30-17.30 — жилмассив «Алтын-Бешик» (улицы Козу-Баглан, Азаттык, Республиканская);

10.00-1700 — отрезки улиц Курманалиева, Салиева, Ялтинской, Гражданской, Курманджан Датки;

10.00-17.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Жетиген, Ынтымак, Адигине);

11.00-13.00 — улица Фучика, проспект Ден Сяопина;

12.00-17.00 — жилмассив «Киргизия II» (улицы Мостовая, Самойленко).

до 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Максат Алымбеков

Родился 5 июня 1984 года. Руководитель аппарата Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День охраны окружающей среды Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Смог над Бишкеком

Праздник установлен в 1999 году в целях пропаганды охраны окружающей среды и усиления значимости экологической ориентации общества.

В этот же день отмечается Всемирный день окружающей среды. Этот праздник установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Леонид Деймант

Родился 5 июня 1913 года в Ташкенте.

С 1938 года член Союза художников СССР. В 1940-е написал десятки портретов передовых колхозников, пейзажные этюды. Вел педагогическую работу во Фрунзенском художественном училище.

Леонид Деймант работал в основном в жанре тематической картины, причем без этюдного материала, по воображению.

Фото open.kg. Картина Кубанычбека Аманкожоева

С именем Леонида Дейманта связаны важные этапы развития кыргызского искусства. Он был в числе участников Первой декады кыргызского искусства и литературы в Москве, которая состоялась в 1939-м, участвовал в последующих декадах. В 1952-1954 годах принимал участие в оформлении Кыргызского театра оперы и балета: роспись потолка — это и его труд.

Родился ученый Дурбелен Мамбетов

Родился 5 июня 1931 года.

Дурбелен Мамбетов участвовал в написании 60 работ, в том числе двух монографий, учебных пособий для вузов. Эти работы получили высокую оценку в научных кругах страны и за рубежом.

Его научная деятельность посвящена физике твердого тела, механизму разрушения адгезионной связи твердых тел. Основное внимание уделялось разработке нового направления — исследованию электрических явлений при нарушении адгезионной связи и разрушения твердых тел.

Основное его внимание было сосредоточено на изучении электрических разрядов в различных физико-химических процессах. Им впервые обнаружено ранее неизвестное свойство минерала мирабилита — самопроизвольная эмиссия электронов, получившее название «эффект Мамбетова».

Умер в июле 1970 года.

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