В Бишкеке 4 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День увеличился до 15 часов 11 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — отрезки улиц Толстого, Лумумбы, Садыгалиева, Джамгирчинова, переулок Гатчинский;

9.00-17.00 — проспект Чуй, 115а, улица Руставели, 113, отрезки улиц Курманджан Датки, Саратовской, жилмассив «Эне-Сай» (улицы 2-4-я);

9.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Кереге-Таш, Тенир-Тоо), «Кок-Жар» (улицы Керемет, 1-3, 1а, 3а, 5, 13, 22);

9.00-18.00 — отрезки улиц Сельсоветской, Джамгирчинова, Средней, Месароша, улица Московская, 190, 210;

9.30-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Усенбаева, Абдрахманова, Ибраимова;

9.30-17.30 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Сулуу-Тор);

9.30-18.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Лумумбы, Власова, Койназаровой, Сыдыгалиева, Брестской, Кустанайской.

До 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Пархат Тулендыбаев

Родился 4 июня 1960 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Республика — Ата Журт».

Каныбек Исаков

Родился 4 июня 1969 года в селе Жаны-Ноокат Ошской области. Министр образования и науки Кыргызстана.

Марат Джаманкулов

Родился 4 июня 1979 года в Пржевальске (Иссык-Кульская область). Министр юстиции Кыргызстана.

Памятные даты

Годовщина ошских событий 1990 года

4 июня 1990 года кыргызы и узбеки сошлись на поле колхоза имени Ленина. Кыргызов пришло около 1,5 тысячи, узбеков — более 10 тысяч. Их разделяла милиция, вооруженная автоматами.

Узбекская молодежь попыталась прорвать кордон правоохранительных органов, два сотрудника захвачены. Милиция открыла огонь и, по некоторым данным, было убито шесть узбеков. После этого узбекская толпа с криками «Кровь за кровь!» направилась в Ош, громя кыргызские дома. С 4 по 6 июня число узбекских погромщиков увеличилось до 20 тысяч. Правоохранители задержали около 35 активных погромщиков.

Беспорядки удалось остановить лишь к вечеру 6 июня, введя в область армейские части.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

День отмечается в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое число мирных жителей, среди которых были и дети.

Печальная реальность такова, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества — дети. Шестью наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми в отношении детей, являются вербовка и использование их в военных действиях, убийства, сексуальное насилие, похищения, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Марат Токобаев

Фото из интернета. Марат Токобаев

Родился 4 июня 1932 года в Пржевальске.

Профессор, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики. Вошел в историю кыргызской науки как ученый, развивающий гельминтологию. Внес неоценимый вклад в биологическую, сельскохозяйственную и медицинскую науки. Характерная особенность ученого — это тесная связь теории с практикой.

За годы научной деятельности Марат Токобаев изучил гельминтофауну млекопитающих-грызунов и зайцеобразных, обобщил сведения о гельминтах диких млекопитающих Кыргызстана. Соавтор двухтомного определителя грызунов фауны СССР.

Скончался в апреле 2006-го в Бишкеке.

Родился каскадер Султан Дикамбаев

Родился 4 июня 1958 года.

Ветеран каскадеров СССР, один из основателей кыргызской школы каскадеров. Работал на всех киностудиях бывшего СССР и в ряде зарубежных кинокомпаний. Имеет большой опыт работы в качестве постановщика и координатора батально-трюковых съемок.

Снимается в кино.

Фото из интернета. Кадр из фильма «Золотая Орда» (2018)

Президент Гильдии каскадеров Кыргызстана, член правления Союза кинематографистов КР.

Умерла Герой Социалистического Труда Суракан Кайназарова

Фото из интернета. Суракан Кайназарова

4 июня 1982 года в возрасте 79 лет скончалась выдающаяся свекловичница, труженица, новатор колхозного производства, звеньевая колхоза «Дружба» Сокулукского района.

Родилась 18 июня 1902-го в селе Белек Чуйской области.

В 1947 году звено Суракан Кайназаровой получило по 971,5 центнера сахарной свеклы с гектара земли.

Член КПСС с 1939-го. Депутат Верховного Совета СССР двух созывов.

Правительство Кыргызстана 15 июня 2015 года приняло постановление об установлении 18 июня Днем сельских женщин.

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