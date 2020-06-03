Судьбу партии СДПК будет решать Первомайский райсуд Бишкека

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу председателя альтернативной партии СДПК Сагынбека Абдрахманова и принял решение — отменить постановления Первомайского районного и Бишкекского городского судов об отказе в рассмотрении его искового заявления. Иск возвращен на новое рассмотрение в райсуд. Об этом сообщили в политорганизации.

Таким образом, споры о принадлежности партии продолжаются. В реестре Министерства юстиции СДПК значится за Сагынбеком Абдрахмановым. Но у него нет печати и учредительных документов партии.

Напомним, бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля 2019 года Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов партии.

В СДПК Алмазбека Атамбаева произошел раскол. Бывшие соратники не поделили власть и обвинили друг друга в интригах. Большая часть членов политсовета приостановила свои полномочия. Фактически старейшая партия прекратила свое существование.