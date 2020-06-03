Кыргызстан и Китай договорились о восстановлении работы КПП «Торугарт». Об этом сообщили в МИД КР.

По его данным, он начнет работать 8 июня. Пока только исключительно для осуществления взаимных грузоперевозок между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой.

«Детальные вопросы открытия и функционирования КПП «Торугарт» будут согласованы в ближайшее время дополнительно между компетентными органами двух стран», — добавили в МИД.

Напомним, пункты пропуска были закрыты с 24 по 30 января по инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР Нового года — праздника Весны. 2 февраля уже кыргызская сторона временно закрыла государственную границу с Китаем и приостановила воздушное сообщение.

КПП «Иркештам» на границе с Китаем восстановил работу 14 апреля 2020 года.