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Общество

Чаще всего Кыргызстан покидают жители Бишкека и Чуйской области

Больше всего в 2019 году выезжали из Кыргызстана в другие страны жители Бишкека и Чуйской области. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Миграционные процессы в республике в 2019 году по-прежнему характеризовались отрицательной величиной сальдо миграции. Это значит, что выбывших было гораздо больше, чем приехавших.

В 2019 году в Кыргызстан на постоянное место жительства приехали 1,4 тысячи человек, а уехали из республики — 7,6 тысячи.

«Миграционный отток населения увеличился на 14,3 процента. По-прежнему доминирующими государствами в плане выбора места постоянного жительства являются Россия (70,6 процента) и Казахстан (18,1 процента)», — подчеркнули в Нацстаткоме.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154663/
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