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Общество

В Бишкеке многодетным матерям вручили ордена «Баатыр Эне» и медали «Эне даңкы»

В Бишкеке многодетным матерям вручили ордена «Баатыр Эне» и медали «Эне даңкы». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, при награждении сотрудники муниципалитета соблюдали все санитарные нормы.

Всего по городу награждены орденом «Баатыр эне» 34 мамы, медалью «Эне даңкы» 26 человек.

В Свердловском районе аким восемь мам награждены орденом «Баатыр эне», столько же получили медаль «Эне даңкы». В Октябрьском районе орден вручили трем мамам, десять получили медаль.

Жительницы Первомайского района получили 10 орденов и 4 медали.

«К сожалению, одна мама семерых детей проходит лечение в Национальном центре онкологии, чтобы вручить ей орден и просто поддержать, мы организовали награждение в стенах больницы, конечно же, строго соблюдая все санитарные нормы. Супермама чувствовала себя хорошо и была очень рада награде», — отметили в мэрии.

По Ленинскому району награжденных орденом «Баатыр эне» больше всего — 13 мам, медалью «Эне даңкы» награждены 4 жительницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154658/
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