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Общество

В Бишкеке открылся Правовой центр поддержки граждан России

В Бишкеке открылся Правовой центр поддержки и защиты прав граждан России, находящихся в Кыргызстане. Об этом сообщает посольство РФ в КР.

По его данным, центр проводит консультации (в том числе бесплатные), оказывает правовую помощь российским соотечественникам в случае нарушения их прав и законных интересов, помогает в подготовке обращений и документов для подачи в государственные органы Кыргызстана. Также обеспечивает юридическое сопровождение и представительство в судебных инстанциях.

Юристы Правового центра ведут прием по рабочим дням с 10.00 до 16.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154580/
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