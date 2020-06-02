В Бишкеке открылся Правовой центр поддержки граждан России

В Бишкеке открылся Правовой центр поддержки и защиты прав граждан России, находящихся в Кыргызстане. Об этом сообщает посольство РФ в КР.

По его данным, центр проводит консультации (в том числе бесплатные), оказывает правовую помощь российским соотечественникам в случае нарушения их прав и законных интересов, помогает в подготовке обращений и документов для подачи в государственные органы Кыргызстана. Также обеспечивает юридическое сопровождение и представительство в судебных инстанциях.

Юристы Правового центра ведут прием по рабочим дням с 10.00 до 16.00.