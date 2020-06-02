Пострадавшие от вспышки коронавируса фермеры Кыргызстана получат помощь

Региональный проект ФАО-ГЭФ выделил 12 миллионов сомов для поддержки наиболее пострадавших от ситуации с COVID-19 фермеров и домохозяйств в Кыргызстане. Об этом сообщили в представительстве организации.

Отмечается, что глобальный кризис, вызванный пандемией, серьезно сказывается на самых уязвимых слоях сельского населения в Кыргызстане.

Ограничительные меры, введенные как в Кыргызстане, так и в странах, принимающих кыргызских трудовых мигрантов, привели к резкому сокращению либо к полной остановке денежных переводов.

«Сельскохозяйственное производство более 350 тысяч фермерских хозяйств в стране во многом полагалось на денежные переводы 1 миллиона трудовых мигрантов, поэтому в результате пандемии COVID-19 благосостояние и продовольственная безопасность многих сельских семей, включая самых уязвимых и социально незащищенных, оказались под угрозой», — говорится в сообщении.

Поэтому в ответ на многочисленные обращения с мест Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации направило в ФАО (Продовольственную и сельскохозяйственную программу ООН) запрос об оказании поддержки самым уязвимым и пострадавшим фермерам в обеспечении такими сельскохозяйственными ресурсами, как дизельное топливо, удобрения и семена.

Специалисты изучили ситуацию на местах и составили список самых уязвимых и наиболее пострадавших фермеров и домохозяйств как на пилотной территории проекта в Кочкорском районе Нарынской области, так и в других районах, где было объявлено чрезвычайное положение, — Сузакском районе Джалал-Абадской области, Кара-Суйском и Ноокатском районах Ошской области и Ат-Башинском районе Нарынской области.

В итоге в список для помощи включили 1 тысячу 67 фермеров из 47 айыльных аймаков.

В базе данных айыл окмоту они числятся как крайне пострадавшие семьи и оставшиеся без средств для покупки сельскохозяйственных ресурсов.

Им будут закуплены 133,9 тонны удобрения, 24,5 тонны дизельного топлива и 81,6 тонны семян на $150 тысяч. До конца июня 2020 года эти ресурсы будут распределены среди нуждающихся фермеров в пяти районах Кыргызстана. Кроме этого, к октябрю 2020-го будет завершена процедура закупок семян озимой пшеницы, кукурузы на зерно, люцерны и эспарцета, которые также будут распределены среди пострадавших фермеров.

«Меры по оказанию поддержки уязвимых семей и фермеров через закупку сельскохозяйственных ресурсов, помимо гуманитарных целей, будут также способствовать успешной реализации проекта по таким направлениям, как укрепление производственно-сбытовых цепочек для производства животноводческой продукции, а также внедрение, производство и распространение семян засухоустойчивых культур, и в целом содействуют укреплению продовольственной безопасности уязвимых групп населения в Кыргызстане», — отметил региональный координатор проекта Махмуд Шаумаров.