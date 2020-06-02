Юрист возмущена: Судьями становятся те, кто скрыл свои доходы

Юрист Клара Сооронкулова возмущена, что судьями становятся претенденты, получившие предупреждение от дисциплинарной комиссии при Совете судей за сокрытие доходов.

Отвечая на вопросы 24.kg, она отметила, что нарушение выявила ГНС при проверке деклараций, причем уже не в первый раз. Однако Совет по отбору судей (СОС) проигнорировал это. «Предупреждение за ложь либо сокрытие сведений — как может согласоваться с принципом безупречности? Я считаю, что нужно заняться вплотную самим СОС, как его члены проводят отбор, на каком основании допустили в систему правосудия лиц, не указывающих достоверные данные в своих финансовых доходах», — сказала Клара Сооронкулова.

Из тех судей, кто не посчитал нужным указать истинное свое состояние, — пять судей Верховного суда, включая его председателя Айнаш Токбаеву.

Скрыли свои доходы также Болотбек Акматов, Болотбек Батыралиев, Камиль Осмоналиев и Качыке Эсенканов.

В списке есть и судья Конституционной палаты Мукамбет Касымалиев. В перечень сокрывших свои поступления от государства входят еще семь судей местных инстанций. В списке 20 судей различных уровней.