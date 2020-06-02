3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — проспект Чуй, 113;

9.00-18.00 — отрезки улиц Ереванской, Западной, Абдумомунова, Огонбаева, Саратовской, Абдыкадырова, Луначарского, Красной, Островского, жилмассивы «Колмо» (улицы Жеткинчек, Жанылык, Махатмы Ганди, Жаштык, Курулуш, Мидина, Козу-Баглан, Жаз, Сейил, Алтын-Бешик, Дастан), улица Руставели, 111, Тимирязева, 13;

9.30-17.00 — переулок Кой-Ташский, отрезки улиц Ахунбаева, Лесхозной, Республиканской, Жибек Жолу;

9.30-18.00 — 8-й микрорайон, 40, улицы Салиева, Саратовская, Западная, Коммунарова, Боталиева, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Гагарина, Кербез, Ак-Бата, Алты Бакан, Арабаева, Кырк-Кыз, Жаныл Мырза). 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская), Берлик (улица Жумалы), Гроздь (улица 60 лет Октября), Беш-Кюнгей (улицы Масадыка, Проектируемая), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Проектируемая), Восток (улицы Озерная, Сельповская, Ленина, Заречная), Степное;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улица Вокзальная, переулок Зеленый), села Новопавловка (улицы Гагарина, Восточная, Заводская, Фрунзе, Северная, Крупская, Строительная, Баетова), Зеленое (улицы Полевая, Промышленная, Центральная), Кызыл-Туу (улицы Табышалиева, Бекбоева);

9.00-19.00 — села Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Темерязева, Чмыря, Комсомольская);

Московский РЭС

8.00-17.00 — село Беш-Терек;

9.00-13.00 — села Петровка (улицы Искра, Заводская, Ак-Суу, Центральная, Луговая), Беловодское (улицы Степаненко, Гагарина, Колхозная, Курчатова, Калинина, Шевченко, Фрунзе, Ленина 38, 40, переулок Советский);

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Красноармейская, Комсомольская, Пионерская Шевченко), Крупское (улица Набережная), Садовое (улица Шевченко);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан, Новониколаевка (улицы Школьная, Кирова, Полтавка);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (улицы Гагарина, Парковая, 50 лет Октября, 60 лет Октября, Зеленая, Советская, 1-й микрорайон), село Дружба (улицы Фучика, Тельмана, Молодежная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй, Арал (улица Фрунзенская).

3 Ошская область Ошская область