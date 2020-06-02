Инцидент на границе. Состояние двух пострадавших кыргызстанцев стабильно тяжелое

Состояние двух пострадавших в результате инцидента на границе с Узбекистаном стабильно тяжелое. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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По его данным, в поликлинике города Айдаркена Баткенской области получают лечение четверо пострадавших.

«Два гражданина в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, двух других госпитализировали в хирургическое отделение, у них удовлетворительное самочувствие», — сказали в ведомстве.

Накануне первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов встретился с пострадавшими жителями Баткенской области.

Очередной конфликт на кыргызско-узбекской границе произошел 31 мая. Инцидент начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им. Потом стороны начали кидать друг в друга камни. В больницу обратились 25 кыргызстанцев.