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Общество

В микрорайоне «Ак-Тилек» города Ош начато строительство нового детсада

В микрорайоне «Ак-Тилек» города Оша начато строительство нового детского сада на 100 мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, капсулу на месте строительства заложил мэр Оша Таалайбек Сарыбашов. Он отметил, что развитию сферы образования муниципалитет будет уделять особое внимание.

«Обеспеченность детскими садами в Оше составляет 44 процента. В этом году запланировано строительство пяти детских садов. Сегодня мы начали строительство в одном из наиболее густонаселенных микрорайонов города. Жители неоднократно обращались с просьбой построить здесь детсад», — отметил он.

Тендерная стоимость строительства — 22,5 миллиона сомов. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на ноябрь текущего года. Кроме того, в ближайшее время планируется сдать в эксплуатацию два детских сада в микрорайоне «Амир-Тимур» и «Курманжан Датка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154534/
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