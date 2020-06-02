В электронную систему «Бюро находок» внесли более четырех тысяч документов

С момента запуска системы «Бюро находок» в базу данных внесли более четырех тысяч найденных документов, половину возвратили владельцам. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.
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По ее данным, граждане, нашедшие документы, могут сдавать их во все отделы Госрегистра.
«В социальных сетях часто встречаются сообщения о потере или же находке документов. Там существуют поисковые механизмы, которые помогают сводить людей, потерявших либо нашедших документы. ГРС в 2017 году запустила автоматизированную информационно-поисковую систему «Бюро находок», в базу данных вносят все сведения о документах, найденных гражданами. О наличии утерянного документа можно узнать, введя ПИН», — сказали в ведомстве.