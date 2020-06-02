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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Узбекистан заявил о 187 пострадавших в конфликте на границе с Кыргызстаном

В результате столкновений 31 мая возле родника Чечме (Чашма) на кыргызско-узбекской границе пострадали 187 узбекистанцев. Об этом сообщило издание Anhor.uz со ссылкой на пресс-службу администрации Сохского района.

По его данным, пострадавшие были доставлены в Сохскую центральную районную больницу. «При этом 15 человек отправлены в Ферганскую областную центральную больницу силами санитарной авиации», — отмечает издание.

Напомним, что Минздрав Кыргызстана сообщал о 25 пострадавших. Конфликт на кыргызско-узбекской границе произошел из-за совместной очистки родника. Инцидент начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им. Потом стороны начали кидать друг в друга камни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154521/
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