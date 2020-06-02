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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 июня: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане 3 июня днем дожди только в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +16, днем +35 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +13, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +36 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +24 градуса днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +23 градуса. Ветер западный, с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +12, днем +34 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154517/
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