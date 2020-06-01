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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Кубатбек Боронов навестил в больнице пострадавших в конфликте на границе

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов навестил пострадавших в ходе произошедшего инцидента жителей приграничных сел в Кадамджайском районе Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

По ее данным, сейчас они проходят лечение в больнице города Айдаркена. Кубатбека Боронова проинформировали о состоянии здоровья граждан и получаемом лечении.

Он отметил важность предоставления соответствующего необходимого лечения и обеспечения необходимыми медицинскими препаратами.

Напомним, ранее жители Баткенской области высказали недовольство, что первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов не встретился с ними, а отправился на встречу с премьер-министром Узбекистана.

Инцидент начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им. Потом стороны начали кидать друг в друга камни. В больницу обратились 25 кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154457/
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