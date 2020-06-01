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Общество

98 исков в защиту интересов детей подали в Кыргызстане

За 2019 год и первый квартал 2020-го в защиту интересов детей в суд подали 98 исков. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

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По ее данным, по фактам нарушения прав ребенка в ЕРПП зарегистрировали 50 материалов и по ним начали досудебное производство.

«За указанное время органы прокуратуры в данном направлении выявили примерно 7 тысяч нарушений законов, на устранение которых внесли 1 тысячу 880 актов прокурорского реагирования, по ним привлекли к дисциплинарной ответственности 2 тысячи 447 лиц», — отмечают в ведомстве.

В деятельности государственных органов и органов местного самоуправления прокуроры выявили нарушения прав детей при организации учебного процесса, отсутствие контроля незаконного детского труда, необеспечение профилактики преступности как среди детей, так и в отношении них.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154443/
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