В МИД не знают, когда смогут вывезти кыргызских студентов из России

МИД Кыргызстана пока не знает, когда сможет вывезти из Пензы (Россия) 117 студентов. Об этом 24.kg сообщил представитель внешнеполитического ведомства Улан Дыйканбаев.
«На данный момент границы закрыты, авиасообщение приостановлено, тем не менее граждане обращаются. Сейчас идет уточнение и формирование списка, а также проводятся разъяснительные работы», — рассказал Улан Дыйканбаев.
Он посоветовал студентам обратиться в консульство или посольство Кыргызстана в России.
Отметим, в конце марта прекращены регулярные авиарейсы в и из России. Тысячи граждан Кыргызстана не могут вернуться на родину. Посольство и диппредставительства на местах формируют списки и отправляют домой только крайне нуждающихся — беременных, стариков, женщин с детьми и людей с инвалидностью.