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Общество

2 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 8.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык»;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Ахунбаева;
  • 9.00-17.00 — проспект Чуй, 111, улица Руставели, 109, отрезки улиц Торекула Айтматова, Огонбаева, Курманджан Датки, Салиевой, Саратовской, переулок Талинский;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Анар, Сулейка, Кыргын Чал, Жийделуу, Кыз Сайкал, Байсак, Эрмек), «Алтын-Бешик» (улица Жаз), «Ак-Орго» (улица Жетиген);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (отрезки улиц Ай Кочо, Мажурум-Тал, Алты-Бакан, Курманджан Датки, Жаныл Мырза, Ак-Моор), отрезки улиц Республиканской, Максат;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (0-я, 1-я, 2-я улицы).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Комсомольская, Садовая, Мичурина, проспект Победы), Башкара-Суу (улицы Сыдыкова, Новостройка, Сегизбаева), Таш-Мойнок (улицы Новая, Проектируемая, Центральная) Восток (улицы Озерная, Сельповская, Ленина, Заречная), Маевка (улицы Дачная, 8 Марта, Ала-Арчинская, Молодой Гвардии, Родниковая, переулок Южный), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская), Берлик (улица Жумалы);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Московская, Советская, Киевская, Ленина, Победы, Вокзальная), села Новопавловка (улицы Токтогула, Мира, Гагарина, Восточная, Заводская, Фрунзе), Ак-Кашат (улица Целинная), Сокулук (улица Достук), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Полярная, Ала-Арчинская, Советская, Пограничная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Кирова, Фрунзе, Пионерская, Горького, тупик Советский);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улица Ситникова), Сретенка (улицы Восточная, Калинина, Ленина, Центральная, переулки Первомайский, Октябрьский), Беловодское (улица Шевченко), Петровка (улица Советская);
  • 9.00-15.00 — села Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка, Петровка;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Кызыл-Дыйкан, город Кара-Балта (улицы Бакыта, Карабалтинская, 4а, 6а, 8а; Новороссийская);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Кирпичная), Дружба (улицы Фучика, Тельмана, Молодежная).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — город Ош (улицы Тилеке Баатыра, Нурматова, Ленина, Курманджан Датки, Алымбекова, Лермонтова, Маатова, Жунусова, Алиева, Карабаева, Абдыразакова, Навои, Кокум-Бий, 45, 74, 94, 96, 100, 102, микрорайон «МЖК», 2, 6-8), села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, Нур-Абад, Тоо-Моюн, Жылалды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154430/
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