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Общество

Пять воспитанников дома-интерната в Оше получат квартиру в новом элитном доме

Пять воспитанников дома-интерната в Оше получат квартиру в новом элитном доме. Об этом сообщила пресс-служба южной столицы.

По ее данным, в доме-интернате «Боорукердик» воспитываются пятеро детей из одной семьи. Мама детей умерла после болезни в 2018 году. «По инициативе мэра Таалайбека Сарыбашова при поддержке частных инвесторов планируется выделить детям квартиру в одном из новых элитных многоэтажных домов Оша. Работа в этом направлении уже началась», — отметили в пресс-службе.

В муниципалитете добавили, что в День защиты детей градоначальник посетил этот дом-интернат, вручил 21 воспитаннику подарки, а также новый плазменный телевизор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154427/
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