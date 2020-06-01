День защиты детей. Мэрия Бишкека выделила на поддержку детей 1,6 миллиона сомов

Мэрия Бишкека выделила из городского бюджета на поддержку несовершеннолетних в День защиты детей 1 миллион 692 тысячи сомов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, 3 тысячи 112 малышей получат единовременную материальную помощь через почтовые отделения столицы — 500 сомов на одного ребенка.

«Финансовую поддержку получат и организации SOS «Детская деревня города Бишкек», фонды «Оберег», «Рука в руке», ОО «Центр защиты детей», центр социальной адаптации детей «ЦСАД» и специализированный центр реабилитации детей и семьи. Им переведено по 10 тысяч сомов. Маленькие воспитанники центра реабилитации несовершеннолетних детей (ЦРНД) «Айданек» тоже не останутся без внимания», — добавили в мэрии.

Ранее также сообщалось, что Сооронбай Жээнбеков выделил по 100 тысяч сомов 10 организациям, которые работают с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.