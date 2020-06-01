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Общество

Единый информационный центр для обращений абонентов внедряет Бишкекводоканал

Единый информационный центр приема обращений внедряет Бишкекводоканал. Об этом на совещании в предприятии со службами ЖКХ мэрии Бишкека сообщил руководитель управления Бакыт Дюшембиев.

По его словам, система пока работает в пилотном режиме, но уже через месяц ее планируют запустить полностью.

Абоненту достаточно набрать короткий номер 1533, а диспетчер и система перенаправят заявку в необходимое подразделение.

Бакыт Дюшембиев

«Ранее нашим потребителям приходилось звонить по разным номерам, и нередко сразу попасть в нужное ему подразделение не получалось. Теперь этого не будет», — сказал он.

Кроме того, в системе появится заявка, мастера сразу ее увидят и направят специалистов для устранения проблемы. После выполнения работ сотрудник закрывает заявку.

Вице-мэр Мирлан Амантуров отметил, что система позволяет экономить время коммунальных служб и потребителей на решение проблем, и в то же время обеспечить качество выполненных работ.

Бакыт Дюшембиев добавил, что Бишкекводоканал также работает над внедрением геолокационной системы (GIS) водопроводных и канализационных сетей. Сейчас идет сбор и корректировка цифровых пространственных данных по сетям.

В Бишкекводоканале отмечают, что система позволит оптимизировать эксплуатацию сетей, визуализировать зоны отключения, выполнять гидравлические расчеты (скорость потока, потери, давление, напор у потребителя), а также моделировать расчеты и возможности для подключения новых потребителей и другое.

«ГИС будет объединять все наши службы и подразделения. Повысится производительность труда и мы будем оказывать качественные услуги населению», — заключил Бакыт Дюшембиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154404/
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