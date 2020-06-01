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Общество

В Джалал-Абаде воспитанникам детского интерната подарили уголок отдыха

В Джалал-Абаде активисты в День защиты детей подарили воспитанникам реабилитационного центра «Ак Жол» уголок отдыха. Об этом сообщают представители спортивного клуба «Адреналин» и ОО «Славянская диаспора». 

Сообщается, что в интернате проживают 18 сирот. Всю мебель активисты изготовили своими руками.

Теперь в помещении, где раньше не было даже мебели, а только ковровые покрытия, установлены удобные мягкие диваны, столы. В комнате отдыха, где 18 воспитанников проводят большую часть свободного времени, их досуг стал комфортнее.

«Это еще не все, мы продолжим работу над уголком отдыха. Что-то сделаем своими руками, что-то купим. Средств, как всегда, не хватает. Но потихоньку мы соберем деньги. Нам, например, посильную помощь материалами и деньгами оказывает постоянно магазин «Аю» в Ала-Буке, за что мы и дети им благодарны. Но надеемся, что и другие бизнесмены и компании откликнутся и помогут детям», — сказал директор спортивного клуба «Адреналин» и лидер активистов Юрий Котельников.

В ведении МОиН находятся 33 общеобразовательных учреждения интернатного типа, 7 детдомов и школ-интернатов и 14 специализированных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154403/
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