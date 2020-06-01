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Общество

Из России в Кыргызстан не могут вернуться 117 студентов

Студенты из Кыргызстана, которые находятся сейчас в городе Пензе (Россия) просят правительство КР вернуть их на родину. Об этом 24.kg сообщили они сами.

По их словам, в связи с окончанием зачетных экзаменационных сессий и началом летних каникул закрываются многие общежития. Студенты опасаются, что могут остаться на улице.

«Мы отправляли неоднократные письма и звонили в посольство, но нас игнорируют. За все время карантина нам ни разу не привезли обещанную гуманитарную помощь. В результате мы были вынуждены самостоятельно обратиться в авиакомпанию для организации чартерного рейса. Нам сообщили, что готовы организовать перелет, но нужно разрешение посольства Кыргызстана в России. Просим власти быстрее решить этот вопрос», — говорится в обращении студентов.

Они также отмечают, что родители некоторых студентов готовы купить авиабилеты за свой счет. Но такая возможность есть не у всех. 

«У некоторых студентов не то что на билет, даже на ежедневное пропитание денег нет. В данный момент нам очень трудно морально, физически и финансово находиться вдали от дома, без стипендии, без работы, заработка, быть изолированными в своих общежитиях. Могу уверить, что социальное состояние студентов, граждан КР, в условиях коронавирусной эпидемии очень плачевное», — рассказал студент Абдулла Вахидов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154378/
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