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Общество

В режиме реального времени. Мэрия Бишкека внедряет электронную систему в ЖКХ

Мэрия Бишкека внедряет цифровые технологии в муниципальных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на совещании сообщил начальник департамента ЖКХ мэрии Нурлан Касымов.

«Систему «Электронный ЖКХ» мы разделили на три блока: учет производства работ, абонентская база и обращения граждан», — сказал он.

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Нурлан Касымов добавил, что на всех муниципальных предприятиях уже установлена система видеонаблюдения, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать выход спецтехники на линии.

По его словам, электронная система учета производственных работ пилотируется в «Тазалыке». Предприятие выбрано из-за их большого объема работ.

«Мы пересмотрели участки, которые обслуживают сотрудники предприятия, укрупнили их. Это позволяет видеть, какие улицы не убираются. Многие из них находятся в частном секторе, тем не менее мы их тоже должны обслуживать», — отметил Нурлан Касымов.

На спецтехнику «Тазалыка» установили GPS-трекеры, теперь в режиме реального времени можно отслеживать любую машину.

«Выполнение производственного плана помогает отслеживать мобильное приложение. В нем отражается, когда сотрудник вышел на работу, когда закончил ее», — сказал он.

Нурлан Касымов добавил, что такую систему планируется внедрить во всех подразделениях ЖКХ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154357/
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