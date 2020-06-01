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Общество

Отключение воды. В «Электрических станциях» ответили на вопросы бишкекчан

Фото из интернета. Ремонт теплосетей в Бишкеке

Cегодня в Бишкеке на месяц прекратили подачу горячей воды. Каждый год это вызывает много споров и вопросов. В пресс-службе ОАО «Электрические станции» ответили на самые частые из них.

1

Почему в других крупных городах СНГ отключение горячей воды длится не более 10 дней, а в Бишкеке — месяц?

В Москве, например, работает больше 20 ТЭЦ, в Алматы — три. Поэтому там есть возможность перезапитать абонентов и сократить сроки отключения горячей воды. В Бишкеке ТЭЦ только одна, поэтому сделать так не получится.

2

Почему после проекта модернизации ТЭЦ  Бишкека все еще прибегаем к отключению и ремонтам?

Главные ремонтные работы идут на магистральных теплотрассах и трубах «Бишкектеплосети». Это предприятие не относится к ТЭЦ Бишкека. Теплоэлектроцентраль вырабатывает горячую воду и прямо на территории ТЭЦ передает в «Бишкектеплосеть». Кроме того, любое оборудование нуждается в регламентном профилактическом ремонте.

3

Почему воду отключают именно в начале лета или в мае?

Чтобы проводить ремонт, сначала надо остановить/осушить трубы, оборудование. Потом необходимо осмотреть, выявить участки, требующие замены и ремонта. Далее график работ рассчитан вплоть до начала осенне-зимнего отопительного периода. Осматривать и выявлять, а потом ремонтировать, например, в сентябре означает сдвиг всех последующих работ. Этого допустить нельзя.

4

Какие работы проводят на ТЭЦ во время отключения горячей воды?

Замена задвижек на узле подпитки тепловых сетей Ду-300 и Ду-400, снятие и установка 10 расходомерных шайб коммерческого учета для поверки в Госстандарте, вскрытие и очистка от коррозии и отложений двух аккумуляторных баков подпитки сетевой воды объемом по 10 тысяч кубометров. Кроме того, идет замена задвижек для ремонта бойлерных установок, ремонт задвижек оставшихся бойлерных установок и регулирующей арматуры распределяющих узлов (более 80 задвижек и редукторов разного диаметра).

Ведется зачистка трубопроводов тепловых сетей, ремонт на задвижках горячего водоснабжения собственных нужд, ревизия вентилей и задвижек дренажей и воздушников трубопроводов тепловых сетей, замена участков трубопроводов Ду-600. Проводятся гидравлические испытания повышенным давлением внутренних сетевых трубопроводов тепловых сетей и устранение выявленных дефектов. Идет наладка опорно-подвесной системы трубопроводов тепловых сетей.

5

Когда подключат горячую воду?

Горячую воду вновь подадут в дома бишкекчан 1 июля. А вот по вопросам о порядке подключения и процедуре включения/отключения водонагревательной системы типа «Аристон» нужно обращаться в «Бишкектеплосеть».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154355/
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