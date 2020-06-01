В Бишкеке возобновили выдачу льготных проездных карт «Тулпар»

В Бишкеке возобновили выдачу красных карт «Тулпар» для льготной категории горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По ее данным, во всех точках раздачи будут соблюдать санитарные требования для безопасности пенсионеров. Установили санитайзеры, сотрудники носят маски и перчатки.

«Прием посетителей ограничен: не более 80 человек в день для сервисных центров в районных акимиатах и 50 человек в точках МТУ. Преимущества карточек очевидны: безопасность, прозрачность расходов и, самое существенное, нет контакта с наличными», — рассказали в муниципалитете.