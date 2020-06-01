Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова считает, что ситуация с правозащитником Камилем Рузиевым может послужить радикализации гражданского общества. Об этом она заявила 24.kg.

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По ее словам, дело Камиля Рузиева — провокация спецслужб и попытка дискредитировать гражданский сектор накануне голосования за скандальную поправку в закон об НКО.

«Если сейчас НПО не объединятся, то этот произвол продолжится. Но нужно консолидироваться и защищаться. ГКНБ начал целенаправленную атаку, используя грязные методы», — отметила Клара Сооронкулова.

Она добавила, что своими необдуманными действиями госкомитет может загнать гражданский сектор в подполье.

Напомним, что сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 29 мая в Караколе. Накануне вечером городской суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.