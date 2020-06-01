Туристический сезон на Иссык-Куле: на старт, внимание...

С сегодняшнего дня в Кыргызстане официально стартовал туристический сезон: все могут беспрепятственно посещать туробъекты страны, в том числе ездить отдыхать на Иссык-Куль. Республиканский штаб рекомендует добираться до места назначения легковым автотранспортом, поскольку в автобусах и бусах риски подхватить коронавирус намного выше.

Журналист 24.kg провел выходные на побережье и проверил, как Чолпон-Ата готовится к приему первых туристов.

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Добраться из Бишкека до Балыкчи особого труда не составит. На въездах в столицу еще установлены блокпосты, но выезжающих они не останавливают и документов не проверяют.

Приятный бонус — ездить на отдых в межсезонье: очень мало машин на трассе. Но по всему пути следования до Иссык-Кульской области с интервалами в несколько километров установлены передвижные камеры фото- и видеофиксации нарушения ПДД, работают и стационарные. На дорогах уже несут службу сотрудники ГУОБДД. По их словам, сейчас нарушений не много, но к сезону-2020 правоохранители подготовлены.

На въезде в Балыкчи все еще действует блокпост, проскочить его невозможно. Машины выстраивают в два ряда: одна очередь для водителей с иссык-кульскими госномерами, вторая — для гостей области. Всем проезжающим измеряют температуру.

Несмотря на то что первая очередь длиннее, движется она быстрее. Водители и пассажиры с местной пропиской проезжают, показав лишь паспорт. Остальные проходят анкетирование. Это занимает до пяти минут, если в машине не более двух человек.

Сотрудники в форме проверяют документы (ID-паспорт с пропиской, водительское удостоверение и техпаспорт на машину) записывают личные данные граждан — ФИО, адрес проживания, номер машины и спрашивают о цели приезда на Иссык-Куль.

Ответ «отдыхать» до 1 июня не принимался. Правильные ответы: «по работе», «проведать родителей», «привез детей к бабушкам-дедушкам», «есть дом/квартира на Иссык-Куле». Дежурившие на посту сотрудники отметили, что причина должна быть веская, иначе въезд запрещен. Но по секрету признались, что за последние дни ни одного водителя не развернули обратно, пропускают всех.

Рядом с постом установлен вагончик мобильной клиники. До недавнего времени здесь делали экспресс-тесты на коронавирус. По новым алгоритмам его не проводят, ограничившись лишь анкетированием приезжих. Забегая вперед, отметим, что вечером 31 мая вагончика уже не было. Но у выезжающих на Иссык-Куль все так же собирали личные данные.

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Миновав пост, попадаем на безлюдные улицы Балыкчи. Курортную зону не узнать, будто здесь до сих пор действует режим ЧП и комендантский час даже днем: людей на улицах почти нет, машин тоже. Большинство кафе и магазинов не работают.

В Чолпон-Ате людей чуть больше. Но это только на центральной улице. В переулках, даже тех, что раньше и в межсезонье кишели туристами, — тишина. Известная у кыргызстанцев, предпочитающих отдыхать подешевле, улица Горького (сейчас она называется Чекиров Сокин) непривычна пуста. Кафе не работают, гостевые дома не принимают отдыхающих.

Найти комнату для ночлега оказалось задачей не из легких. Все крупные санатории, пансионаты и дома отдыха начали работать только сегодня, 1 июня.

Частный сектор и вовсе не питает надежд. У обочины еще не стоят посредники, предлагающие комнаты или койко-места. Прозвонив по номерам телефонов большинства объявлений, которые сохранились с прошлогоднего сезона, выясняем, что они еще не готовы к туристическому сезону: в комнатах не убрано, вода не подключена, а некоторых владельцев и вовсе нет в регионе.

Алмаз только готовится к туристическому сезону. Он не верит, что с 1 июня на Иссык-Куль ринутся отдыхающие, поэтому еще не закончил с ремонтом, приводит прилегающую территорию в порядок не спеша. «Думаем, что туристы будут ближе к середине месяца. Раньше в это время уже все работало, приезжали самые нетерпеливые искупаться в еще холодном озере. Но из-за ограничений и без того короткий сезон сократится», — сетует хозяин.

Большинство гостевых домов, по его словам, принадлежат жителям Бишкека и других городов. Они долго не могли проехать через блокпосты, чтобы подготовить свои объекты к приему гостей. Только после 1 июня смогут это сделать.

Кафе и магазины в центре Чолпон-Аты работают в прежнем режиме. Администратор одного из заведений призналась, что из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений владельцы кафе понесли убытки. «Мы работаем круглый год, посетители всегда есть. Люди отдыхают на Иссык-Куле не только летом, много и тех, кто приезжает зимой. 25 марта нас закрыли. И разрешили открыться только 25 мая, но выдвинули очень много требований. Мы сократили количество посадочных мест, столы установили на расстоянии в 1,5 метра друг от друга, поставили санитайзеры, но вчера вновь пришли с проверкой и опять придрались. Работать стало очень тяжело», — говорит женщина.

Комнату в итоге мы все-таки нашли, несколько гостевых домов возле санатория «Голубой Иссык-Куль» уже начали работать.

Цены на жилье сейчас намного ниже, чем в прежние годы в это же время. Если раньше в межсезонье комнату с душем, телевизором, холодильником и Wi-Fi в этом районе можно было снять за тысячу сомов с человека, то сейчас просят 500-600 сомов. Плюс питание за отдельную плату. Можно найти койко-место и за 300 сомов, но без удобств.

Сама здравница еще закрыта. Как выяснилось, в санатории находится несколько десятков студентов из Индии. «Они здесь на карантине, не хотят, чтобы местные заходили на территорию», — сказал охранник и закрыл ворота.

На вопрос, откроется ли здравница 1 июня, как объявили чиновники, охрана «Голубого Иссык-Куля» заявила: нам министр не указ, когда захотим, тогда и откроемся.

На пляж через территорию санатория тоже не попасть — карантин.

Зато городской пляж открыт, но абсолютно пуст: ни одного загорающего. Временами люди приходят поплавать, но окунувшись, сразу же покидают пляж. Объясняют это тем, что сотрудники милиции гоняют отдыхающих, не разрешая поваляться на песочке под солнышком, которое уже изрядно печет. За три часа нахождения на пляже ни одного милиционера, впрочем, не замечено. Видимо, ближе к открытию сезона правила ослабили.

Нет и привычных продавцов вареной кукурузы, рыбы и пива. Еще не сезон. По словам местных, в этом году многие не стали закупаться к лету, ведь еще неизвестно, каким оно будет. Большинство в подвешенном состоянии.

«Если даже начнем работать с середины июня, неизвестно, что будет в бархатный сезон. Если верить медикам, ожидается вторая волна, могут уже в августе вновь установить ограничения. Очень переживаем», — сетует владелица одного из гостевых домов. Частный сектор надеется только на внутренних туристов.

Но цены намерены держать, как раньше. Никаких скидок: зимой надо на что-то жить.

«Иностранцы в этом году вряд ли приедут, будем зарабатывать на местных», — полушутя отмечает женщина.

По распоряжению правительства, все туристические объекты обязаны соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию между отдыхающими.

«На сегодня разработан план совместно с Минздравом, который в скором времени будет озвучен», — объявил на днях министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Что в новых правилах для предпринимателей в туристической отрасли и смогут ли они следовать требованиям, станет известно уже в самое ближайшее время.