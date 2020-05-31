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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Новосибирска вернулись 177 кыргызстанцев

В Бишкек из Новосибирска самолетом авиакомпании «Сибирь» (S7) вернулись 177 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По его данным, рейсом прибыли граждане, имеющие различные заболевания, люди преклонного возраста, беременные и женщины с малолетними детьми, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Список пассажиров составляли с кыргызскими диаспорами с учетом обращений граждан КР, проживавших в Сибирском, Дальневосточном и Северном регионах России», — отметили в МИД.

Всех прибывших в установленном порядке поместят в обсервацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154303/
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