В Бишкек из Новосибирска вернулись 177 кыргызстанцев

В Бишкек из Новосибирска самолетом авиакомпании «Сибирь» (S7) вернулись 177 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По его данным, рейсом прибыли граждане, имеющие различные заболевания, люди преклонного возраста, беременные и женщины с малолетними детьми, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Список пассажиров составляли с кыргызскими диаспорами с учетом обращений граждан КР, проживавших в Сибирском, Дальневосточном и Северном регионах России», — отметили в МИД.

Всех прибывших в установленном порядке поместят в обсервацию.