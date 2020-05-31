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Общество

Не унывать. Оптимистичное стихотворение написал бывший президент

Алмазбек Атамбаев написал оптимистичное стихотворение «Не унывай!». Фотографию разместил на своей странице в Facebook сын бывшего президента Сеид.

Алмазбек Атамбаев пишет, что приближается время, когда хамелеонов, клеветников с себя стряхнет страна.

со страницы Сеида Атамбаева в Facebook
Фото со страницы Сеида Атамбаева в Facebook. Стихотворение бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева

Сеид Атамбаев напомнил, что 1 июня состоится суд по Кой-Ташским событиям в Первомайском районном суде, куда пригласил желающих поддержать Алмазбека Атамбаева и политзаключенных.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154301/
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