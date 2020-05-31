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Общество

Дело Камиля Рузиева. Правозащитника предлагают отпустить под домашний арест

Прокурор внес ходатайство об избрании меры пресечения правозащитнику Камилю Рузиеву в виде домашнего ареста. Об этом в Facebook сообщила журналист Алена Хоменко.

При этом, по ее словам, суд по избранию меры пресечения еще не начался.

Отметим, что сначала сообщалось, что заседание должно было начаться в 9.00. Позднее говорилось, что его перенесли на 12.00.

Сын правозащитника Азат Рузиев сообщил, что из обвинения убрали одну статью. Изначально сообщалось, что Камилю Рузиеву инкриминируют «Мошенничество» и «Подделку документов». Сейчас осталась только одна — «Подделка документов».

Сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 29 мая в Караколе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154297/
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