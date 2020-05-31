Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6 миллионов человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 132 тысячи 952. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 60 тысяч 207 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 770 тысяч 384), Бразилии (498 тысяч 440), России (396 тысяч 575), Великобритании (274 тысячи 219), Испании (239 тысяч 228), Италии (232 тысячи 664) и Франции (188 тысяч 752).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 70 тысяч 998 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 369 тысяч 156 человек. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 223. В США скончались 103 тысячи 776 человек, Великобритании — 38 тысяч 458, в Италии — 33 тысячи 340, Бразилии — 28 тысяч 834, Франции — 28 тысяч 774.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 748 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 10 тысяч 382, Узбекистане — 3 тысячи 546, Таджикистане — 3 тысячи 807.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.