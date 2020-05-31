Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6 миллионов человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 132 тысячи 952. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 6 миллионов 60 тысяч 207 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 770 тысяч 384), Бразилии (498 тысяч 440), России (396 тысяч 575), Великобритании (274 тысячи 219), Испании (239 тысяч 228), Италии (232 тысячи 664) и Франции (188 тысяч 752).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 70 тысяч 998 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 748 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 10 тысяч 382, Узбекистане — 3 тысячи 546, Таджикистане — 3 тысячи 807.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.