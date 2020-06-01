«Чон казат»: большой поход против коррупции, или Проект под выборы

То ли движение, то ли партия (все называют по-разному) «Чон казат» буквально взорвал кыргызстанский сегмент социальных сетей, уставших от обсуждения коронавирусной тематики, почти революционными призывами отнять и поделить добро, принадлежащее местным олигархам.

Отнять предлагается у тех, кого чонказатовцы считают коррупционерами. Поделить между бедняками или вернуть украденное в государственную казну.

Заигрывание «Чон казата» на популярной теме нашло поддержку у социума.

Но недоверчивость, выработанная годами из-за невыполненных политиками обещаний, заставила кыргызстанцев активно интересоваться, кто такие эти новые герои антикоррупционного фронта, и гадать об истинных целях их движения.

Кто такие?

Мифов вокруг вдруг ставшего активным движения множество. Из основных, «Чон казат» — это проект власти, потому что его лидеры Максат Мамытканов и Сыймык Жапыкеев — бывшие силовики, а бывших, как известно, не бывает.

Популярна и версия о том, что движение поддерживает Алмазбек Атамбаев через Урмата Барыктабасова. Именно от бывшего президента новоявленные борцы за справедливость якобы получают компромат на бывших чиновников.

Еще одно распространенное утверждение связывает «Чон казат» с кланом Матраимовых. По версии любителей прогнозов и гаданий, проект был создан для того, чтобы отвести удар от одиозных братьев, наглядно демонстрируя, что в Кыргызстане и без них коррупционеров предостаточно.

Сторонники этой версии в качестве главного аргумента приводят тот факт, что в списке тех, кого «Чон казат» призывает раскулачивать, отсутствует фамилия Матраимовых.

Версия о том, что за движением никто не стоит и оно детище самих чонказатовцев, почти не рассматривается.

Хотя, судя по ряду факторов, скорее всего, именно она отражает реальное положение дел.

Главные действующие лица

Основных действующих лиц в «Чон казате» трое.

Максат Мамытканов, 49-летний бывший начальник управления экономической контрразведки ГКНБ. Сегодня в «конторе» это управление преобразовано в отдел по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями. Из спецслужб Мамытканов ушел в 2007 году.

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Канату Хасанову 50-лет. Он адвокат. Ранее защищал многих известных персон, например, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Сыймык Жапыкеев, экс-прокурор, а сейчас ищущий славу скандального блогера, проживающий в съемной квартире, что, по мнению Мамытканова, характеризует его как честного человека.

Именно эти трое находятся, так сказать, на информационной передовой, пока умело поддерживая интерес к движению и своим персонам.

Что мешало чекисту и прокурорскому сотруднику на своих постах бороться с коррупцией, ведь очевидно — должности обязывали.

Если бы в экономической контрразведке Максат Мамытканов придушил хотя бы одного зажравшегося чиновника, то страна бы об этом знала, согласитесь. Равно как и о громких разоблачениях Сыймыка Жапыкеева в органах прокуратуры. Но разоблачать главных злодеев страны тройка решила лишь накануне парламентских выборов-2020.

Робин Гуды или манипуляторы

Борьба с коррупцией всегда была востребованным трендом в кыргызской политике. Это вечная тема, используемая и властью и оппозицией в разных ракурсах еще со времен Аскара Акаева. Как правило, разоблачать принимаются все, кому не лень, с обилием ярких метафор и в преддверии главных политических событий.

Коррупция у нас «добиралась до седьмого этажа», была, да и остается, «раковой опухолью на теле государства» и «пускала корни глубже, чем мы думали».

В зависимости от исторического периода в стране были свои символы коррупции с вполне конкретными именами и фамилиями. Многие из них прекрасно и сытно живут насыщенной жизнью и по сей день.

Обещания расправиться с коррупцией окончательно и бесповоротно брали на флаг и организаторы двух наших «революций». Но, как в строчке из известной басни Крылова про лебедя, рака и щуку, воз и ныне там.

Об истинной цели бунтарей

Несмотря на то что в течение десятилетий борьба с коррупцией не впечатляет результатами, сама тема до сих пор не набила оскомину кыргызскому социуму. Наоборот, она приобрела новый оттенок и стала равнозначной борьбе за социальную справедливость, обостряющуюся с каждым днем.

Поэтому провокационные призывы «Чон казата» попали прямо в цель, в сердца уставших кыргызстанцев.

Народ, разуверившийся за долгие годы во власти, ищет себе героев на стороне. Тем более что поначалу чонказатовцы удачно эксплуатировали образ Робин Гуда. Правда робингудствовали они недолго.

Цель движения оказалась банальна — «Чон казат» хочет в Жогорку Кенеш.

Об этом лидеры движения заявили прямо. А поскольку идти на выборы-2020 как самостоятельной единице у «Чон казата» нет никакой возможности, остается только повыгоднее себя «продать» на волне популярности какой-нибудь политической партии.

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Этим объясняется и избирательность при составлении списков коррупционеров, и активность, направленная на повышение собственных рейтингов.

Одним словом, как у нас часто бывает, ничего личного, только бизнес, амбиции и страстное желание быть поближе к верхушке пирамиды власти.