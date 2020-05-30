Из Екатеринбурга в Ош вернулись 233 кыргызстанца

В Ош из Екатеринбурга прибыл самолет с гражданами Кыргызстана. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что сегодня в международном аэропорту «Ош» встретили 233 соотечественников.

«На родину прибыли остро нуждающиеся в возвращении граждане, имеющие различные заболевания, ЛОВЗ, люди преклонного возраста, беременные и женщины с малолетними детьми, а также лица, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Список пассажиров составлялся с учетом поступивших обращений граждан и кыргызских диаспоральных организаций из регионов и городов Уральского федерального округа. Учитывалось наличие у этой категории лиц ранее приобретенных авиабилетов на рейсы компании «Уральские авиалинии», которые не были осуществлены из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Все прибывшие граждане помещены в обсервацию», — рассказали в штабе.