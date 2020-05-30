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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Гуманитарный груз из Узбекистана доставлен в город Ош

В Оше состоялась церемония передачи гуманитарного груза правительства Узбекистана Кыргызстану. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что доставлены 1 тысяча тонн муки, 60 тонн гипохлорида, 2,5 тысячи одноразовых респираторов, 5 тысяч пар одноразовых перчаток, 2,5 тысячи защитных костюмов и 5 тысяч медицинских масок.

«Груз доставлен в южную столицу поездом. Кыргызская сторона высоко ценит своевременную помощь и поддержку, оказываемую братским народом для борьбы с распространением коронавируса, и выражает глубокую признательность кабмину РУз», — отметили в ведомстве.

Это не первый раз, когда Узбекистан оказывает помощь КР
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154256/
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