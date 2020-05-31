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Общество

1 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-14.00 — 4-й микрорайон, 40-43;
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арсланбап, Кок-Жангак, Кок-Жайык);
  • 9.00-18.00 — улицы Торокула Айтматова, Суворова, переулки Таллинский, Жданова, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Жоогазын, Ахунбаева, Бадах-шан, Муромской);
  • 9.00-17.00 — улицы Тимирязева, 13, Уметалиева, 14, Боконбаева, 197;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Горького;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Буденного, Салиевой, Комсомольской, жилмассивы «Ак-Орго» (улица Алыкулова), «Жениш» (улицы Жениш, Молдокулова);
  • 9.30-13.00 — улица Киевская, 1б;
  • 10.00-16.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Таш-Арык, Кок-Кыял, Белмазар);
  • 10.00-18.00 — проспект Чингиза Айтматова, улицы Севастопольская, Фурманова, Руставели;
  • 11.00-16.00 — улица Донецкая, 91б;
  • 13.00-17.00 — улица Киевская, 2б, отрезки улиц Белорусской, Юнусалиева, переулок Сонкульский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Башкара-Суу (улицы Сыдыкова, Новостройка, Сегизбаева), Таш-Мойнок (улицы Новая, Проектируемая, Центральная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Садовая, Мичурина, проспект Победы), Восток (улицы Карла Маркса, Тельмана, Мирная, Крупской, Весенняя), Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Марата, Береговая, дачи «Достук»), Карла Маркса (улицы Шопокова, 22-го партсъезда, Пушкина, Фабричная);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Гагарина, Фрунзе, Заводская, Кустанайская, Крупской);
  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Калинина, Спортивная, Северная, Фрунзе, переулок Северный), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Изагеева, Лесная, Больничная), город Шопоков (улица Вокзальная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Крупское (ВСК имени Крупской), Сретенка, Беловодское (улица Шевченко), Чон- Арык (улица Ак-Суу);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Сосновка (улица Садовая);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Киргшелк (улицы Дзержинского, Герцена), Дмитриевка (дом-интернат, улица Фрунзе), Новопокровка (улицы Логвиненко, Крупской).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154234/
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