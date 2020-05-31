1 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-14.00 — 4-й микрорайон, 40-43;

9.00-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арсланбап, Кок-Жангак, Кок-Жайык);

9.00-18.00 — улицы Торокула Айтматова, Суворова, переулки Таллинский, Жданова, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Жоогазын, Ахунбаева, Бадах-шан, Муромской);

9.00-17.00 — улицы Тимирязева, 13, Уметалиева, 14, Боконбаева, 197;

9.30-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Горького;

9.30-18.00 — отрезки улиц Буденного, Салиевой, Комсомольской, жилмассивы «Ак-Орго» (улица Алыкулова), «Жениш» (улицы Жениш, Молдокулова);

9.30-13.00 — улица Киевская, 1б;

10.00-16.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Таш-Арык, Кок-Кыял, Белмазар);

10.00-18.00 — проспект Чингиза Айтматова, улицы Севастопольская, Фурманова, Руставели;

11.00-16.00 — улица Донецкая, 91б;

13.00-17.00 — улица Киевская, 2б, отрезки улиц Белорусской, Юнусалиева, переулок Сонкульский.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Башкара-Суу (улицы Сыдыкова, Новостройка, Сегизбаева), Таш-Мойнок (улицы Новая, Проектируемая, Центральная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Садовая, Мичурина, проспект Победы), Восток (улицы Карла Маркса, Тельмана, Мирная, Крупской, Весенняя), Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Марата, Береговая, дачи «Достук»), Карла Маркса (улицы Шопокова, 22-го партсъезда, Пушкина, Фабричная);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Гагарина, Фрунзе, Заводская, Кустанайская, Крупской);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Калинина, Спортивная, Северная, Фрунзе, переулок Северный), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Изагеева, Лесная, Больничная), город Шопоков (улица Вокзальная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Крупское (ВСК имени Крупской), Сретенка, Беловодское (улица Шевченко), Чон- Арык (улица Ак-Суу);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Сосновка (улица Садовая);

Кантский РЭС