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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане усилят проверки при въезде в города и области

Санитарно-карантинные посты усилят проверки при въезде в города и области. Соответствующее поручение дано на заседании Республиканского оперативного штаба, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

«Санитарно-карантинным постам необходимо усилить работу. Особое внимание уделять Бишкеку и Ошу. Высказывается критика, что на постах в недостаточной степени проводят проверки температуры тепловизором», — сказал первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подчеркнул, что в связи с увеличением числа случаев заражения в общественных местах и очагов распространения вируса, посещение столицы жителями из регионов страны небезопасно. В этой связи рекомендуется сократить поездки в город, посещать его исключительно при острой необходимости.

Профильным государственным и местным органам власти поручено подготовиться к возобновлению деятельности ряда направлений экономической деятельности в рамках пятого этапа.

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«Должны соблюдаться все утвержденные Министерством здравоохранения алгоритмы работы экономических видов деятельности с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Начало работы детских садов вызывает большие опасения, однако мы вынуждены пойти на такие меры для создания условий работающим гражданам. Я прошу, чтобы в этих учреждениях обеспечили полную безопасность. Аэропорты должны быть готовы к возобновлению внутренних авиарейсов», — сказал первый вице-премьер-министр.

На 30 мая в Кыргызстане официально зарегистрировали 1 тысячу 722 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1 тысяча 113 и умерли 16 человек.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154220/
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