В Кыргызстане коронавирусную инфекцию выявили еще у 60 человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке заболели 25 человек, двое из которых военнослужащие, прибывшие из России, в Чуйской области — 3, в Нарынской — 32.

«Мы просим надевать маски. 52 случая заражения — контактные. Зачастую мы видим, что дистанцию не соблюдают, мы просим относиться серьезно», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 722 случая коронавируса. Выздоровели 1 тысяча 113 человек.