21:19
USD 73.71
EUR 81.08
RUB 1.04
Общество

Азимбек Бекназаров: Изменение избирательного порога — борьба «волков» за власть

«Сегодняшнее избирательное законодательство — инкубатор коррупционной системы» — заявил 24.kg посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров.

По его словам, без соответствующих поправок в избирательное законодательство выборы пройдут по коррупционному пути.

«Сейчас депутаты получают мандат не на пять лет, а на срок в соответствии со своими деньгами, он уходит, когда приходит очередь очереднего кандидата, заплатившего за мандат. Лидер партии решает, какой кандидат станет депутатом и на какой срок. По этой же причине ушел депутат Исхак Масалиев», — говорит Азимбек Бекназаров.

По его словам, основной состав следующего созыва парламента составят эти же депутаты.

«Очень жаль, что депутаты не торопятся внести изменения в избирательное законодательство. Без поправок нынешняя политическая ситуация продлится еще на пять лет. По этим законам партиям лишь бы пройти пороговый барьер. Поэтому «волки» борются за избирательный порог», — заявил Азимбек Бекназаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154194/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Азимбек Бекназаров наконец улетел в Малайзию
Дословно. Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров
От Масалиева до Жээнбекова. Азимбек Бекназаров презентовал свою книгу
Малайзия близко, могу быстро вернуться. Азимбек Бекназаров отходит от политики
Язык пока не выучил. Как Азимбек Бекназаров готовится работать в Малайзии
Дословно. Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров
Честный и боится бога. Азимбек Бекназаров о том, почему поддерживает президента
Азимбек Бекназаров об инициативе проведения референдума
Бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров стал послом Кыргызстана в Малайзии
Президент уверен, что Азимбек Бекназаров справится с работой посла
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 52&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;520 В Кыргызстане выявили 52 новых случая коронавируса. Всего — 1 520
В&nbsp;Кыргызстане выявили 68&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;662 В Кыргызстане выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего — 1 662
Бизнес
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
Как MegaCom помог кыргызстанцам в&nbsp;период ЧП&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;Акылбеком Жамангуловым Как MegaCom помог кыргызстанцам в период ЧП — интервью с Акылбеком Жамангуловым
В&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно пополнять карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн совершенно бесплатно В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно
29 мая, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 мая: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 мая: местами дожди
20:46
Республиканская инфекционная больница временно прекратила принимать пациентов
20:43
Азимбек Бекназаров: Изменение избирательного порога — борьба «волков» за власть
20:39
«Кофейня 135» строит зеленую зону, летника возле общепита не будет
20:15
Водители в Бишкеке устроили автомойку прямо в лесопосадке