«Сегодняшнее избирательное законодательство — инкубатор коррупционной системы» — заявил 24.kg посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров.

По его словам, без соответствующих поправок в избирательное законодательство выборы пройдут по коррупционному пути.

«Сейчас депутаты получают мандат не на пять лет, а на срок в соответствии со своими деньгами, он уходит, когда приходит очередь очереднего кандидата, заплатившего за мандат. Лидер партии решает, какой кандидат станет депутатом и на какой срок. По этой же причине ушел депутат Исхак Масалиев», — говорит Азимбек Бекназаров.

По его словам, основной состав следующего созыва парламента составят эти же депутаты.

«Очень жаль, что депутаты не торопятся внести изменения в избирательное законодательство. Без поправок нынешняя политическая ситуация продлится еще на пять лет. По этим законам партиям лишь бы пройти пороговый барьер. Поэтому «волки» борются за избирательный порог», — заявил Азимбек Бекназаров.