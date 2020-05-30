Азимбек Бекназаров о влиянии карантина на политику

Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров поделился с 24.kg своим мнением о происходящих событиях в республике.

Читайте по теме Азимбек Бекназаров наконец улетел в Малайзию

По его словам, он соскучился по стране и близким людям. «Мне еще не хватает наших журналистов с острыми вопросами», — отметил Азимбек Бекназаров.

Он положительно оценил работу правительства во время пандемии, подчеркнув, что ситуация плачевна даже в развитых государствах.

Посол, ранее заявивший о своем уходе из политики, тщательно следит за происходящими событиями в КР. По его словам, карантин положительно повлиял на кыргызских политиков, появились новые молодые лица.

«Спасибо карантину. Благодаря пандемии наши политики, депутаты начали поднимать проблемы, за решение которых мы выступаем в течение 30 лет. Например, незаконную приватизацию народного богатства поднимает «Чон казат», против коррупции в месторождениях в конце срока Жогорку Кенеша выступил нардеп Омурбек Бакиров, проблему, относящуюся к семейно-клановой системе, о форме правления начал озвучивать депутат Курманбек Зулушев, о недостатках выборного процесса говорит Алтынбек Сулайманов. Конечно, возникает вопрос: где они раньше были? Может, это просто подготовка к выборам? Но и на этом спасибо», — сказал Азимбек Бекназаров.

В конце декабря 2019 года Азимбек Бекназаров назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Малайзии. В феврале он улетел из КР.