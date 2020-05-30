Депутат оснастил Джети-Огузскую больницу новыми рентген-аппаратами и СИЗ

Джети-Огузская районная больница получила новое оборудование и СИЗ для сотрудников. Об этом 24.kg сообщили в органах местной власти.

По их данным, депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Бакчиев передал больнице мобильный МРТ аппарат, три перфузионных ПН насоса, негатоскоп и фантом для калибровки.

«У нас не было таких современных аппаратов. Больные были вынуждены ездить в центр области или другие города. С помощью этих аппаратов можем провести диагностику сами. Кроме этого, мобильный рентген поможет осмотреть лежачих больных на дому», — сообщил директор районной больницы Канат Жумакадыров.

«Очень своевременная помощь от депутата Жаныбека Бакчиева. Особенно современные ренгтен-аппараты и средства индивидуальной защиты для медиков районной больницы», — отметил аким района Мурат Раматов.