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Общество

Депутат оснастил Джети-Огузскую больницу новыми рентген-аппаратами и СИЗ

Джети-Огузская районная больница получила новое оборудование и СИЗ для сотрудников. Об этом 24.kg сообщили в органах местной власти.

По их данным, депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Бакчиев передал больнице мобильный МРТ аппарат, три перфузионных ПН насоса, негатоскоп и фантом для калибровки.

«У нас не было таких современных аппаратов. Больные были вынуждены ездить в центр области или другие города. С помощью этих аппаратов можем провести диагностику сами. Кроме этого, мобильный рентген поможет осмотреть лежачих больных на дому», — сообщил директор районной больницы Канат Жумакадыров.

«Очень своевременная помощь от депутата Жаныбека Бакчиева. Особенно современные ренгтен-аппараты и средства индивидуальной защиты для медиков районной больницы», — отметил аким района Мурат Раматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154188/
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