«Кофейня 135» строит зеленую зону, летника возле общепита не будет

Администрация «Кофейни 135» строит на муниципальной земле не летнюю площадку, а зеленую зону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото мэрии Бишкека. Эскизный план будущей зоны благоустройства

По ее данным, владелец кофейни заверил, что это не разрушение и не строительство летника, а возведение зеленого пространства.

«Предоставлен эскизный план будущей зоны благоустройства, который будет согласован в Бишкекглавархитектуре в установленном порядке, но в случае отклонения от проекта Санитарно-экологическая инспекция мэрии составит протокол по двум статьям за выемку грунта и повреждение зеленых насаждений согласно Кодексу о нарушениях КР», — сказали в муниципалитете.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что администрация «Кофейни 135» начала незаконно строить летнюю площадку на муниципальной земле.