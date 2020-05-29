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Общество

«Кофейня 135» строит зеленую зону, летника возле общепита не будет

Администрация «Кофейни 135» строит на муниципальной земле не летнюю площадку, а зеленую зону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Эскизный план будущей зоны благоустройства

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По ее данным, владелец кофейни заверил, что это не разрушение и не строительство летника, а возведение зеленого пространства.

«Предоставлен эскизный план будущей зоны благоустройства, который будет согласован в Бишкекглавархитектуре в установленном порядке, но в случае отклонения от проекта Санитарно-экологическая инспекция мэрии составит протокол по двум статьям за выемку грунта и повреждение зеленых насаждений согласно Кодексу о нарушениях КР», — сказали в муниципалитете.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что администрация «Кофейни 135» начала незаконно строить летнюю площадку на муниципальной земле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154175/
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