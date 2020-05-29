19:12
USD 73.71
EUR 81.08
RUB 1.04
Общество

30 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Чуйская область

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Ленина, Строительная, Заречная, Кирпичная, Чкалова, Мичурина, Западная).
2
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Агартуу, Маданият, Калинин, Большевик, Зарбалик, Мамаджан, Каарман, Ачы, Беш-Мойнок, Манас, Достук, Асанчек, Кыргызчек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154164/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
29 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 мая: где в регионах отключат свет
22 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 52&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;520 В Кыргызстане выявили 52 новых случая коронавируса. Всего — 1 520
В&nbsp;Кыргызстане выявили 68&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;662 В Кыргызстане выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего — 1 662
Бизнес
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
Как MegaCom помог кыргызстанцам в&nbsp;период ЧП&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;Акылбеком Жамангуловым Как MegaCom помог кыргызстанцам в период ЧП — интервью с Акылбеком Жамангуловым
В&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно пополнять карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн совершенно бесплатно В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно
29 мая, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: походы, мастер-класс по живописи и лекция для детей Афиша Бишкека на выходные: походы, мастер-класс по живо...
18:47
Бездомному, поразившему кыргызстанцев эрудированностью, сделали паспорт
18:30
30 мая: где в регионах отключат свет
18:28
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
18:01
На обеспечение безопасности приграничных территорий выделили 296 миллионов сомов