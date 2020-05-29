30 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Ленина, Строительная, Заречная, Кирпичная, Чкалова, Мичурина, Западная).

2 Ошская область Ошская область