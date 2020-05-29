30 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Чуйская область
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Ленина, Строительная, Заречная, Кирпичная, Чкалова, Мичурина, Западная).
2Ошская область
- 8.00-17.00 — села Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Агартуу, Маданият, Калинин, Большевик, Зарбалик, Мамаджан, Каарман, Ачы, Беш-Мойнок, Манас, Достук, Асанчек, Кыргызчек.