Минкультуры запускает конкурс на звание почетного туриста Кыргызстана

Министерство культуры запускает конкурс на звание почетного туриста. Об этом на брифинге сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, для этого необходимо посетить следующие 10 достопримечательностей страны:

комплекс «Бурана»;

комплекс «Узген»;

исторический комплекс «Таш-Рабат»;

заповедник «Сары Челек»;

кумбез Манаса;

Сан-Таш;

каньон «Сказка»;

национальный заповедник «Арсланбоб»;

историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо»;

мавзолей «Шах-Фазиль».

Министр отметил, что для участия в конкурсе необходимо сфотографироваться на фоне вышеуказанных достопримечательностей и отправить фотографии на страничку в Facebook Министерства или департамента туризма. Также фото можно опубликовать в своих аккаунтах с хештегом #уникальныйКыргызстан.