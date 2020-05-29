Минкультуры запускает конкурс на звание почетного туриста Кыргызстана

Министерство культуры запускает конкурс на звание почетного туриста. Об этом на брифинге сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.
По его словам, для этого необходимо посетить следующие 10 достопримечательностей страны:
- комплекс «Бурана»;
- комплекс «Узген»;
- исторический комплекс «Таш-Рабат»;
- заповедник «Сары Челек»;
- кумбез Манаса;
- Сан-Таш;
- каньон «Сказка»;
- национальный заповедник «Арсланбоб»;
- историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо»;
- мавзолей «Шах-Фазиль».
Министр отметил, что для участия в конкурсе необходимо сфотографироваться на фоне вышеуказанных достопримечательностей и отправить фотографии на страничку в Facebook Министерства или департамента туризма. Также фото можно опубликовать в своих аккаунтах с хештегом #уникальныйКыргызстан.