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Общество

Минкультуры запускает конкурс на звание почетного туриста Кыргызстана

Министерство культуры запускает конкурс на звание почетного туриста. Об этом на брифинге сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, для этого необходимо посетить следующие 10 достопримечательностей страны:

  • комплекс «Бурана»;
  • комплекс «Узген»;
  • исторический комплекс «Таш-Рабат»;
  • заповедник «Сары Челек»;
  • кумбез Манаса;
  • Сан-Таш;
  • каньон «Сказка»;
  • национальный заповедник «Арсланбоб»;
  • историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо»;
  • мавзолей «Шах-Фазиль».

Министр отметил, что для участия в конкурсе необходимо сфотографироваться на фоне вышеуказанных достопримечательностей и отправить фотографии на страничку в Facebook Министерства или департамента туризма. Также фото можно опубликовать в своих аккаунтах с хештегом #уникальныйКыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154161/
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