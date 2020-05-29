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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 мая: местами дожди

В Кыргызстане 30 мая в Чуйской и Таласской областях дождя не будет. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +13, днем +31 градус.

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +32 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +14, днем до +34 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +26 градусов днем. 

В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +26 градусов. 

В Таласской области температура ночью +9, днем +31 градус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154152/
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