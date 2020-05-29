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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство Кореи выделило Кыргызстану $300 тысяч для борьбы с коронавирусом

Правительство Кореи выделило Кыргызстану $300 тысяч для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба аппарата правительства.

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По ее данным, на указанную сумму приобрели ПЦР-тесты и оборудование для тестирования на коронавирус.

«Кроме того, усилиями посольства Кыргызстана в Корее привлекли гуманитарную помощь на сумму более $28 тысяч для приобретения ПЦР-тестов от частных компаний и партнеров. В общей сложности получено 26 тысяч 950 ПЦР-тестов и два комплекта оборудования с расходными материалами для тестирования на коронавирус», — отметили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154138/
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