Памирские кыргызы из Нарына переедут в Алайский район Ошской области

В Алайском районе строят семь домов для памирских кыргызов. Об этом на брифинге сообщил полпред правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, дома строят для памирских кыргызов, проживающих в Нарынской области. «На строительство выделили 10 миллионов сомов. Планируем построить 15 домов», — отметил он.

В Алайском районе проживают 11 семей памирских кыргызов.

Первая группа этнических кыргызов из Малого и Большого Памира (Афганистан) при поддержке правительства прибыла в Кыргызстан в 2017 году. Шесть семей разместили в Нарынской области. Позже несколько человек вернулись на Памир.

Памирцы получают статус кайрылмана и государственные пособия, но вопрос получения гражданства Кыргызстана пока остается открытым.