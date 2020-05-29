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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бишкекчанин сообщил медикам, что мог заразиться коронавирусом на рынке

В столице продолжают выявлять факты заражений в общественных местах. Одним из таких случаев стало обращение жителя Бишкека, возможно, заразившегося на одном из крупных столичных рынков. Об этом стало известно сегодня на заседании республиканского штаба.

Первый вице-премьер-министр отметил, что в связи с подобными обращениями на всех рынках страны, в особенности в Бишкеке, необходимо навести порядок и усилить контроль за соблюдением санитарных правил. Все, кто работает, а также ходит на рынки, строго должны быть в масках.

«Руководство рынков должно нести полную ответственность за обеспечение должного контроля по этому вопросу. Санитарным службам, местным органам власти необходимо усилить работу по санитарно-эпидемиологическим проверкам, начиная с крупного рынка «Дордой» и заканчивая другими рынками в республике. Такая же работа должна на постоянной основе вестись в общественных и местах массового скопления людей», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

На сегодня в Кыргызстане выявлено 1 тысяча 662 случая заражения коронавирусом, 1 тысяча 88 человек выздоровели и 16 умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154125/
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